Brána borců má jít k zemi. Novému stadionu prý nesluší

Plzeň – Brána borců: pro někoho bezcenná stavba, která už nemá u zrekonstruovaného stadionu co dělat, pro jiného zajímavý symbol, jímž kdysi nastupovali na stadion sportovci.

Tak dnes vypadá někdejší dominanta stadionu ve Štruncových sadech. Je zralá na zbouráníFoto: DENÍK/Milan Říský

„Zvažujeme její zbourání. Počítalo se s tím už při rekonstrukci stadionu. Stavba není nijak památkově chráněná a nemá už žádné opodstatnění," potvrdila Veronika Krupičková z magistrátního odboru správy infrastruktury.

Brána borcůStadion ve Štruncových sadech byl otevřen v roce 1955 při krajské spartakiádě. Největší chloubou byla hlavní dvoupatrová tribuna a protilehlá Brána borců. Zatímco tribuna je dnes součástí zrekonstruovaného stadionu, Brána borců teď stojí za stadionem a radnice plánuje její zboření.

Když město zrekonstruovalo za půl miliardy fotbalový stadion pro FC Viktorii Plzeň, odstrčila a zakryla Bránu borců přistavěná východní tribuna. Někdejší dominanta stadionu tak už zůstává přístupná jen z relax parku ve Štruncových sadech. Přiléhají k ní dvě zrekonstruované šatny sloužící hokejbalistům a veřejnosti v relax parku. Ze samotné brány, tedy dvou kdysi slavných propojených věží, vykukují pohledem ze stadionu jen jejich špičky.

Vedoucí odboru památkové péče magistrátu Petr Marovič řekl, že bourání by z hlediska památkářů nevadilo. „Není to žádný architektonický skvost ani památka," řekl Marovič. Připustil, že Brána borců do sportovního areálu patřila jako určitý symbol. „To je ale vše. Dnes jsou její věže dva sirotci zakryté tribunou a nemají už se stadionem žádnou souvislost," řekl Marovič.

Památkář Pavel Domanický se ale domnívá, že nejde o bezcenný objekt, a někdejší dominantu stadionu by rozhodně neboural. „Měla by se zachovat minimálně jako doklad určité stavební fáze," prohlásil Domanický. Připomněl, že jde o prvek vycházející ze starověkých staveb a dominantu stadionu z 50. let, která by mohla sloužit například jako expozice dokumentující vývoj sportovního života a s ním související výstavby.

