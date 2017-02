Božkovské zlobí uzavírky, hotovo bude v září

Plzeň – Rekonstrukce by měla vyjít na 38 milionů korun bez daně.

dnes 07:03 SDÍLEJ:

Řidiči projíždějící Božkovem nemohou odbočit do ulice K Hrádku. Uzavírka potrvá alespoň do 15. března, pak se ale motoristé nedostanou do Letkovské ulice (na snímku). Foto: DENÍK/Zdeněl Vaiz

Jedna uzavírka vystřídá druhou. S dopravním omezením musejí počítat řidiči projíždějící Božkovem. Od ledna do poloviny března nemohou odbočit na tamější návsi směrem do Červeného Hrádku. Potom se pro změnu uzavře Letkovská ulice. Rekonstrukce dvou přilehlých komunikací by měla být hotová až koncem září. „Do Božkova mířím několikrát týdně za rodiči, kteří tam bydlí. Musím to objíždět přes Doubravku nebo Koterov, což mě samozřejmě zdržuje," postěžoval si Plzeňan Ondřej Jakoubek. Ačkoli mu uzavírka ulice K Hrádku prozatímně komplikuje život, oceňuje, že se Božkovští dočkají nejenom lepší vozovky, ale i dalších novinek: „Chyběly tady chodníky i parkovací místa. Po opravě bude určitě situace lepší." První etapa výstavby, která se týká ulice K Hrádku, by měla být hotová 15. března. Termín může podle Václava Lacyka, jenž má na starosti koordinaci dopravních staveb na území města, zkomplikovat nepříznivé počasí. Řidiče čeká další komplikace „Zem je hodně zmrzlá. Některé práce, jako třeba na vodovodech, se v současnosti nedají dělat. Pokud by mrazy pokračovaly, datum se pravděpodobně ještě posune," uvedl. Zatímco teď se motoristé ještě zúženou Letkovskou ulicí dostanou, od poloviny března budou muset zvolit jinou trasu, případně odbočit do ulice K Hrádku v té době už otevřené. Odstartuje totiž druhá etapa rekonstrukce. „Božkovské, kteří v daném úseku bydlí, budeme samozřejmě pouštět. Zároveň pro ně zajistíme i dostupnost některých služeb, jako například vývoz odpadu," nastínil Lacyk. Doplnil, že kompletní rekonstrukce by měla vyjít na 38 milionů korun bez DPH. Peníze přitom půjdou ze tří zdrojů, kromě kraje a města se finančně podílela též plzeňská vodárna.

Autor: Klára Mrázová