Boby všude nemají, hrabla ale seženete

Plzeň - Deník zjišťoval, jaký je zájem o zimní vybavení.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jeníček Luboš

Hrabla na sníh, dětské boby, nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů… V zimě je o toto boží velký zájem. Deník s vydal do několika plzeňských obchodů a zjistil, jak jsou na tom se zásobami.

Prodejci se na vyšším zájmu zákazníků shodují, množství kusů na skladě se ale značně liší. Někde mají i vyprodáno.

Dětské boby, tedy kromě jednoho modelu určeného pro děti do 3 let, budete marně shánět ve sportovní prodejně Decathlon, stejně tak v Globusu v Chotíkově. Naskladněné kusy rychle mizí i z prodejny Sportisimo v obchodním centru Borská pole „Zájem je obrovský, zboží vyprodáme i během několika hodin," řekla Deníku vedoucí prodejny. Zatímco ve Sportisimu na Borských polích včera ještě byly boby k dostání, v druhé plzeňské pobočce v OC Plaza nikoliv.

Podle oslovených prodejců lidé kupují spíše lacinější výrobky. V případě hrabel je největší zájem o ty nejlevnější kusy. Za nejnižší cenu je nabízí obchod M.A.T., a to za 90 korun. Za kvalitu a značku je potřeba si tam připlatit mnohdy i několik stovek korun. Třeba obouruční hrabla, jež mají šířku i 80 centimetrů, lze pořídit i za 1790 korun.

O nedostatku zboží se v žádném případě nedá mluvit u nemrznoucích směsí do ostřikovačů, kterých je v obchodech dost. Vyplatí se je kupovat v hypermarketech a hobbymarketech, naopak nejdráže vychází nákup na čerpacích stanicích.

Kde a za kolik pořídíte zimní výbavu?

OBI – Hrablo lze pořídit od 139 korun za plastové s dřevěnou násadou, o něj je také největší zájem. Výběr byl velký od levných po značkové kusy za 749 korun. Bob zde byl pouze řiditelný za 1149 korun, sáňkovací talíř za 99 korun. Nemrznoucí směs zde měli od 99 korun (3 litry, do -20°C), lze koupit i do -40 stupňů.

BAUHAUS – Na prodejně byl omezený počet hrabel. Z běžných zde bylo jen značkové za 698 korun, potom široké (až 80 cm) obouruční v ceně od 1120 korun. Ceny bobů byly od 549 korun, lze koupit i dvoumístný řiditelný bob, výběr byl pestrý. Talíře jsou v ceně od 102 korun za obyčejný do 299 korun za řiditelný s brzdou. Zajímavostí je kromě běžných balení i nemrznoucí směs do -20°C v objemu 25 litrů za 479 korun či 1 litr směsi do -80 °C (ředitelné) za 69 korun.

DECATHLON – Z bobů dostupný jen model pro děti do 3 let, ostatní byly vyprodány, v blízké době nebudou k dostání.

SPORTISIMO (Borská pole) – V týdnu doplněn sklad prodejny. Od včerejšího dne zde lze pořídit bob za 299 korun.

SPORTISIMO (Plaza) – Boby zde byly vyprodané.

DRÁČIK (Area Bory) – Je na výběr ze dvou velikostí bobů (219, resp. 329 korun). Sáňkovací talíř lze koupit klasický za 159 korun nebo z PE pěny za 269 korun.

POMPO (Borská pole) – Boby zde byly vyprodané.

M.A.T. (Lochotínská) – Nejlevnější hrabla – 90 korun za plastové s dřevěnou násadou, 659 korun za obouruční. Boby dostupné jen menší za 579 korun. Nejlevnější nemrznoucí směs (do -20 °C) – 5 litrů za 79 korun. V akci byly také 4 litry + rozmrazovač skel za 99 korun.

TESCO (Borská pole) – Hrabla kompletně vyprodaná. Probíhá doprodej posledních kusů menších bobů za 275 korun. Lze pořídit talíř za 210 korun. Nemrznoucí směs do -20 °C lze koupit v pětilitrovém balení za 99 korun.

GLOBUS – Hrablo je možné pořídit za 99 korun (plastové s dřevěnou násadou). Na prodej jsou i značková za vyšší ceny. Boby zde byly vyprodané. Směs do ostřikovačů lze koupit za 99 korun, jde o pětilitrové balení směsi do -30 °C.