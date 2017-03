Blešímu trhu v Plzni teď už nic nechybí, má i EET

Plzeň – Na Slovanech se první březnové víkendy schází méně trhovců.

Je sobota, sedm hodin ráno. Slunce na obloze vzbuzuje dojem idyly, zamrzlá skla aut však dokazují, že rtuť teploměru nepřelezla nulu.

Bleší trh na Slovanech, nejznámější na Plzeňsku, už v tu chvíli žije svým životem. Ulice, rozdělující petřínský stadion s veledromem a areál Lokomotivy, je přeplněná parkujícími auty, trhovci mají rozložené zboží na dřevěných pultech.

U vstupu nabízím patnáct korun, dostávám ale od pořadatele ´búra´ nazpátek i s vysvětlením: „Dnes je to za deset, patnáct se platí v neděli. Dozvídám se, že sobota je slabší, co se týče trhovců i nakupujících. „Teď v sobotu využíváme jen polovinu areálu," upřesňuje provozovatelka slovanských trhů Michaele Dobrovolná.

Kozačky, pneumatiky i zelenina

Pořád je ale z čeho vybírat, panoptikum zboží člověka, zvlášť nováčka, úplně pohlcuje. Zápisníčky, odznáčky, vedle kozačky. Mraky oblečení, obnošená trička, mikiny, bundy, o kus dál zelenina. Připadám si jako ve Svěrákově Na samotě u lesa. „Vruty, šrouby, dráty, dvojlinky, …" Narážím na pneumatiky, lampičky, knížku, CD, kabely, helmy, panenky, kola – všechno za pár šupů.

A co tady ještě tak chybí? Přístroje na EET? Ne, i ty tady máme, druhá vlna elektronické evidence tržeb dorazila také na bleší trhy, speciální kalkulačky však nejsou vystavené na dřevěných lavicích. Nová povinnost platí od začátku března – zjednodušeně řečeno – pro prodejce nových věcí a držitele živnostenských listů.

„Větší část trhovců ale nabízí ´jen´ příležitostný prodej, EET se týká především prodejců oblečení, cukrovinek a prodeje zboží pro domácnost. Ti tvoří, odhaduji, necelou pětinu na trhu," připomíná Michaela Dobrovolná.

Organizátoři už dříve předali trhovcům informace k druhé vlně EET, před týdnem registrovali první potíže. „Ty byly ale spíš technického rázu spojené s počasím. Některé přístroje prý nevydržely v chladu, fungovaly třeba jen hodinu," popisuje situaci z prvního březnového víkendu Dobrovolná.

Překupníci chodí brzy ráno

Na vzdálenější straně tržiště, u Lobezské ulice, úřaduje energický chlapík s černou čepkou – rozený obchodník. „Náhrdelník nebo něco na ruku? Vyberete si, je to nerez, výprodej," vystřeluje k mladé ženě. „Paní, kalhotky pro vás za 15 nebo chcete legíny?" Ukrajinka podléhá nabídce a nakupuje. To už výřečný muž přechází na druhou stranu elkového pultu. „Chcete si asi koupit ponožky," vybafne na mě.

Když se ho zeptám na EET, jeho vstřícnost rázem mizí, ale nakonec odpovídá. „Jo, mě se to taky týká. A problémy s chladem? Ne, je to stejné jako s mobilním telefonem," říká nakvašeně a ukazuje červenou ´kalkulačku´. Vybírám si sadu ponožek s cenovkou 45 korun, obchodník si ale říká jen o 35. Servilně nabízím 40, chlapík mi ale vrazí pětikorunu a na kalkulačce obřadně zpracovává platbu. „To víte, že to zdržuje, to je jasný, vždyť tady mám dost lidí," předává mi ještě poslední informaci a jde se věnovat byznysu.

Přecházím k manželům ze Stříbra. Sympatický pán mi vysvětluje, jak se na trzích střídají zákazníci. „Chodí sem v podstatě tři sorty lidí. Hned ráno po šesté jsou tu hlavně překupníci, ti nakoupí zboží a pak ho později přeprodávají dál. Druhou skupinu tvoří lidé z ubytoven, ti přicházejí ve dvou vlnách a pak běžní Plzeňané, ti dorážejí později."

Muž se rozhlídne kolem a konstatuje: „Dnes je tu opravdu málo lidí. Nevím, zda je to brzkým datem či EET, to se ještě ukáže. Je ale jasné, že tu nejsou Vietnamci. Prodávají nové věci, což znamená, že EET by se jich měla také týkat."