Bazénu letos přibude závora, parkovací dům je v nedohlednu

Plzeň – Plavci budou parkovat zdarma, ostatní za stání u bazénu zaplatí.

Parkoviště u bazénu na Slovanech bude zdarma jen pár hodin pro plavce, ostatní budou platitFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Radnice letos zpoplatní parkoviště přilehlé k bazénu na Slovanech. Výjimku budou mít plavci, kteří by měli dvě až tři hodiny parkování zdarma, protože systém bude propojen s bazénovou pokladnou. „Opatření je zaměřeno na návštěvníky bazénu a na to, aby měli kde zaparkovat," řekl ředitel bazénu Tomáš Kotora. Potvrdil, že podle průzkumu parkuje u bazénu asi čtvrtina aut buď dlouhodobě, nebo je místo využíváno jako odstavné parkoviště. „Lidi tu nechají auto a dál do práce jedou tramvají," poznamenal Kotora.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) má radnice téměř hotový projekt. „V létě začneme s úpravami a od podzimu to bude fungovat," předpokládá Šindelář. Řekl, že parkovišti u bazénu ubude jeden ze dvou nynějších vjezdů a zůstane jeden opatřený závorou, jímž budou auta přijíždět i odjíždět. Jde o stejný systém, jako používají nákupní centra ve městě. Tam je také určitá doba stání zadarmo, pak se začíná počítat parkovné. Na akci závora u bazénu je v rozpočtu města vyhrazeno 1,5 milionu korun.

Není to ale řešení, které by uspokojilo parkování v této části Slovan dlouhodobě. Už teď je to místo, kde je soustředěna řada sportovišť a kapacita parkovacích míst tomu neodpovídá. Město tu navíc začne letos stavět další sportovní halu za 120 milionů korun. Vznikne vedle současné haly TJ Lokomotiva, kterou využívají hlavně házenkáři extraligového Talentu. Stavba by měla trvat asi rok.

Halu TJ Lokomotiva město před několika lety kompletně opravilo. Hraje se tam kromě házené první basketbalová liga a konají se tam také velké koncerty a výstavy.

Problém parkování v této lokalitě měl vyřešit nový parkovací dům, podle náměstka Šindeláře je ale zatím 'v nedohlednu'. „Je to o penězích, znamenalo by to investici kolem 200 milionů korun," poznamenal Šindelář. Pro parkování se podle něj počítá s místy v okolí. „Dosud tam nejsou vyznačeny parkovací zóny," řekl Šindelář. Připouští, že do budoucna se to tu bez parkovacího domu s dostatečnou kapacitou neobejde.

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS) finance do další haly u Lokomotivy vítá. „Ještě více to ale potvrzuje nutnost řešení dopravní situace v této lokalitě, konkrétně potřebu výstavby parkovacího objektu," uvedl Aschenbrenner.