Barokní kuchyně je obrovskou inspirací, říká Pavel Maurer

Plzeň – Na Plzeňsku můžete ochutnat ústřice i steaky.

Celkem pět restaurací z Plzeňského kraje se letos účastní akce Grand Restaurant Festival, při níž mohou lidé objevovat netradiční chutě. „Lidé mohou ochutnat jídla, která si běžně v restauracích nedají," říká organizátor a milovník dobrého jídla Pavel Maurer.

Netradiční pokrmy, které letos spojuje téma baroko na talíři, může ochutnat každý.

Stačí si jen vybrat z nabízených degustačních meníček, která jsou k zakoupení na internetu. S nákupem výhodných menu jsou podle organizátora lidé v Plzeňském kraji ale zatím opatrní. „Vždy mě to překvapí. Podle mě je festival postavený právě na tom, aby se i ti nejopatrnější nespletli. Já jim mohu dát záruku, že restaurace sami vybíráme," vysvětlil Maurer.

Záruka kvality

Akce se účastní restaurace, které jsou obsaženy v Maurerově výběru Grand Restaurant, jenž každoročně oceňuje nejlepší a nejzajímavější české restaurace. „My tak víme, že podniky návštěvníky neošidí ani na porcích ani na kvalitě, ale naopak jim nabídnou skvělé jídlo za sníženou festivalovou cenu," říká Maurer.

Osmý ročník Grand Restaurant Festivalu ukáže, jak chutná baroko

Letošní téma poskytlo podle něj kuchařům obrovské množství inspirací a možností, jak strávníky zaujmout. „V té době se objevily brambory a rajčata, která přivezli Španělé a Portugalci z Ameriky, vedle toho do Evropy mnohem více přijížděly lodě z Asie, například z Číny nebo z Indie, a začaly přivážet nová exotická koření a ingredience a kuchaři je teprve museli ozkoušet a vymyslet nové recepty," popsal Maurer gastronomii v období baroka.

Ústřice jedla chudina

Kuchaři restaurací z Plzeňského kraje, které se letos do festivalu zapojily, se s barokní kuchyní podle Maurera popasovali dobře. Například slávky, krevety a ústřice, které nabízí Bar De Tapas El Cid, patřily na talíř už před několika stoletími. „A zajímavé je to, že ústřice je dnes brána jako jídlo bohatých a jde o velmi drahou věc. V baroku šlo ale o potravu chudých, kteří chodili po pobřeží a když moře ústřice vyplavilo, tak je snědli," říká Pavel Maurer.

Barokní pochoutky mohou lidé ochutnat i ve vyhlášené restauraci U Štěpána ve Vojeticích. Na degustačním meníčku mají letos například tatarák z telecího zadního masa s topinkami na sádle.

„O sádle spousta lidí říká, že je nezdravé a nebezpečné, ale není to pravda. Nemůžeme ho sice jíst tuny, ale dát si občas něco na sádle neuškodí. Když neuděláte řízek na sádle a na másle, tak to není ten správný řízek. Tuk je nositel chuti a my chceme, aby nám jídlo chutnalo," dodává Pavel Maurer.

Grand Restaurant festivalFestival probíhá v 93 restauracích po celé České republice od 15. 1. do 28. 2. Degustační menu v cenovém rozmezí od 250 do 600 korun lze zakoupit výhradně na www.grandrestaurantfestival.cz.