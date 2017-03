Americký veterán pátrá po dívence z Plzně, se kterou si dopisoval

Plzeň – John Buzzel se s Olgou a její rodinou seznámil v Lobzích.

V červnu roku 1945 se v budově lobezské obecné školy, dnešní Základní umělecké školy B. Smetany, a v jejím okolí utábořila americká jednotka spojařů. Muži z 3250. spojovací roty se rychle spřátelili s dětmi i jejich vděčnými rodinami… A někteří Američané na ty chvíle myslí stále.

94letý Veterán John Buzzell je jedním z nich.

Zároveň s tím, jak se v Plzni blíží letošní ročník tradičních Slavností svobody, rozjeli organizátoři projektu Plzeň 1945 z Klubu vojenské historie Tommy & Yankee pro Johna Buzzella pátrání. „Rád by se dopátral osudu tehdy dvanáctileté slečny Olgy Brůhové a její rodiny, se kterou se během svého působení v Plzni seznámil a nějaký čas po válce si nadále vzájemně dopisovali,“ vyzvali na facebooku kohokoliv, kdo by znal Olgu nebo její příbuzné.

Ví se, že se Olga narodila v roce 1933 a bydlela na adrese Pod vrchem 62, Plzeň-Letná, kde už její rodina ale nežije. Měla bratra Zdeňka, rok po válce se jí narodila ještě sestřička.

Podle Petra Tolara z klubu Tommy & Yankee podobné žádost přichází často. Někdy se ptají Američané po Češích, jindy se Češi zajímají, co se stalo s osvoboditeli, které poznali. „Žádostí z české strany bývá více. Často dokážeme zjistit, kde voják žije, případně kdy zemřel. Úspěšní nejsme vždy, ale poměrně se nám to daří. Někdy děláme i to, že různé osobní předměty po vojácích zprostředkováváme jejich rodinám. To jsou věci, které by měly zůstat v rodinných sbírkách,“ říká.

Jakékoliv informace, které by pomohly s pátráním, lze posílat na mail patrani@plzen1945.cz. Tým Plzně 1945, John Buzzell i jeho syn Jill Semmer budou vděční za každou pomoc.