Akademie III. věku naučí seniory hudbě, tanci i malbě

Plzeň – Prarodiče doprovázeli děti na kroužky a také se chtěli něčemu učit.

Sedmdesát lidí starších 55 let se příští úterý 10. října sejde při slavnostní imatrikulaci v Domě hudby v Plzni, která zahájí první semestr Akademie III. věku.

Novinku, která má seniory vzdělávat v umělecké oblasti, připravila Základní umělecká škola Terezie Brzkové a Plzeňský kraj. „Bude to ojedinělá věc, která nám zaktivizuje seniory. Budou se moci vzdělávat v hudebních, výtvarných, tanečních nebo literárně-dramatických oborech. Akademie vhodně doplní Univerzitu III. věku, která je v Plzni také velmi úspěšná,“ míní náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Ředitelka pořádající školy ZUŠ Iva Vainarová se inspirovala v Praze, kde podobná akademie vznikla už dříve a letos má poprvé absolventy. „My převezmeme model tříletého studia seniorů rozděleného na semestry. Studenti mají index, slavnostní imatrikulaci, dostanou absolventský list na slavnostní promoci,“ popisuje ředitelka.

Že o akademii zájem bude, Iva Vainarová věděla. „Spousta prarodičů k nám do školy chodí s vnoučaty a kolikrát říkají, že by se rádi také něco naučili. Jenže cena pro dospělé za půl roku, která se slevou dělá 6000 korun, je pro ně neúnosná. Je to ale spousta lidí, kteří by si chtěli uskutečnit sny. Dokonce se ozvali i z jiných krajů.V Praze je už akademií 17, v Plzeňském kraji žádná,“ pokračuje ředitelka.

Senioři mohli původně podávat přihlášky do 29. září, ale škola nakonec mezní termín prodloužila až do tohoto pátku 6. října.

Kraj na provoz akademie letos přispěje 80 tisíci korun, v příštím roce to bude 240 tisíc. Senioři nad 70 let díky tomu budou moci studovat zdarma, do 70 let zaplatí za semestr 500 korun.

Studenty čeká skupinová i individuální výuka, semináře, koncerty… Z těch, kteří se už přihlásili, má nejvíce zájem o hudební obory, dokonce i o exotické. „Objevila se také žádost o hru na havajskou kytaru, ale to nejsme schopni učit,“ usmívá se ředitelka.