22. února je Evropský den obětí. Pomáhá jim také poradna sídlící v Plzni

Plzeň – Každý si zaslouží adekvátní péči, říká koordinátor.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Psychologická pomoc, doprovod k soudu či na policii, vyjasnění právnických záležitostí… S tím vším pomáhají obětem trestných činů speciální poradny Probační a mediační služby. Jedna z nich sídlí i v Plzni a stejně jako 54 dalších si 22. února připomíná Evropský den obětí.

„Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto anonymně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení," komentuje činnost poraden regionální koordinátor Tomáš Kellner.

Kam se obrátitPoradna sídlí v budově okresního soudu na adrese Edvarda Beneše 1. Obracet se můžete na Janu Jiráskovou, e-mail: janajiraskova.pms@ gmail.com, tel.: 727 873 135. Služby jsou anonymní a bezplatné. Provoz poraden financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet.

Každá oběť, více či méně závažného skutku, si podle něj zaslouží adekvátní a individuální péči. „Prožívání újmy může být velmi osobité," upozorňuje Kellner.

K návštěvě plzeňské poradny (viz tabulku) se není třeba objednávat, otevřena je v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 17 hodin.